Napihal je, zato so ukrepali

ŠEMPETER PRI GORICI – V ponedeljek zvečer so policisti na območju Šempetra pri Gorici ustavili 50-letnega voznika osebnega avtomobila in mu v postopku odredili preizkus alkoholiziranosti.

Rezultat odrejenega preizkusa je pokazal, da je imel 0,76 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Prometni policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje, čaka pa ga tudi obdolžilni predlog, so sporočili policisti.