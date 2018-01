Napaka na vozilu povzročila velik požar

VELIKI GABER – V noči na soboto so bili policisti obveščeni o požaru objekta v Velikem Gabru. V požaru so zgoreli ostrešje gospodarskega objekta, osebni avtomobil in orodje. Po oceni oškodovanca je škode za okoli 20.000 evrov, so sporočili iz PU Novo mesto.

Po prvih ugotovitvah policistov je do požara najverjetneje prišlo zaradi tehnične napake na vozilu. Po zaključeni preiskavi bodo policisti z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.