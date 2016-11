Napadli so jih v nedeljo zvečer

LJUBLJANA – PU Ljubljana so v nedeljo nekaj po 23. uri obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo v Srednjih Gameljnah. Neznanec je tega dne v večernem času vlomil skozi okno in prišel v notranjost, pregledal prostore in odtujil nakit. Z dejanjem je povzročil za nekaj tisoč evrov škode.

Policisti nadaljujejo delo.