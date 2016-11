Napadla in oropala dostavljavca hrane. Ste ju videli?

LJUBLJANA – V petek okrog 23.15 so policiste obvestili o ropu na Brilejevi ulici. Po do zdaj zbranih obvestilih je znano, da sta neznana mlajša moška prišla do oškodovanca – dostavljavca hrane na Brilejevi ulici, ga fizično napadla in mu odtujila denarnico z gotovino.

Oškodovanec v dogodku ni bil poškodovan.

Opis neznancev

Eden je star okoli 20 let in je vitke postave, visok 175 centimetrov. Oblečen je bil v modro jakno. Drugi je star okoli 17–20 let in je vitke postave. Oblečen je bil v temna oblačila, na glavi je imel volneno kapo sive barve, čez pa kapuco.