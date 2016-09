LJUBLJANA – V petek okoli 19.30 so policiste obvestili o drzni tatvini v središču mesta.

Z zbranimi obvestili so ugotovili, da sta do zdaj še neznana storilca pristopila k oškodovanki od zadaj in ji z ramena strgala torbico z vsebino ter zbežala.

V nadaljevanju je bila torbica najdena, iz nje pa je bil odtujen denar.

Policisti nadaljujejo preiskavo.