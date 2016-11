Napad na parkirišču

MURSKA SOBOTA – V petek so policisti v Pomurju obravnavali pet prometnih nesreč z materialno škodo, tri kazniva dejanja, štiri kršitve javnega reda in miru, sedem primerov povoženja divjadi in dve poškodbi vozila na parkirnem prostoru.

Na področju kriminalitete so soboški policisti zabeležili nasilje v družini in grožnjo, ljutomerski pa poškodovanje osebnega avtomobila.