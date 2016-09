Namesto vinske trte je Primorec gojil konopljo

NOVO MESTO, LUCIJA – Pravijo, da mora pravi Dolenjec gojiti vinsko trto, in v teh krajih verjetno ni odraslega človeka, ki ne bi poznal vonja vina in vinske kleti. Tistega, ki nastane že ob vretju grozdja in zorenju mošta, tipičnega vonja, ki se vpije v lesene sode, v pohištvo v zidanicah in celo v zidove. In pravi vinogradnik bo hitro zaznal, ali bi se iz vinskega hrama vil kak drug vonj. Prav ta je izdal Primorca Roberta Franka iz Lucije, ki je pred leti na Dolenjskem, na eni lepših vinorodnih goric pod Gorjanci, na Tolstem Vrhu, kupil majhno zidanico in v njej nekaj časa živel.



Saj bi lahko še naprej negoval vinsko trto, kot to počno sosedje, ki z veliko zavzetostjo obdelujejo vsako ped zemlje, obsijane s soncem, ki zdaj boža zoreče grozdne jagode, a očitno se je odločil za bolj donosno panogo, pridelovanje konoplje. Rastline torej, ki v teh vinorodnih krajih ni ravno običajna.

