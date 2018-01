Namesto s plenom sta končala v priporu

PTUJ – Policisti PP Ptuj so 15. januarja malo pred polnočjo obravnavali kaznivo dejanje poskus velike tatvine oziroma poskus vloma. Dva takrat še neznana storilca sta skušala skozi okno vlomiti v gostinski lokal v okolici Ptuja, a so ju pregnali.

Policisti so blizu kraja poskusa vloma prijeli 29-letnika iz okolice Ptuja, njegov 30-letni sostorilec iz okolice Gorišnice pa je pobegnil. Tudi njega so policisti do jutra izsledili in prijeli. Oba so pridržali in ju bodo kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu, so sporočili iz PU Maribor.