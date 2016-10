Namesto dekleta so ga pričakali kriminalisti

NOMENJ – Na sojenju Albanu Thaqiju, ki je pred dvema letoma v vasici Nomenj zagrešil brutalen zločin , prihajajo na dan zanimive podrobnosti. Med drugim smo izvedeli, da je pokojnega Pavla Zupana tolkel z vodovodarskimi kleščami in nato še sekiro. Pustil ga je, da je več ur umiral v dnevni sobi, kjer ga je dokončno potolkel na tla, sam pa si je umil roke in odšel iz hiše z nekaj sto evri.

S pajdaši so menili, da ima Zupan doma skrinjo s sto tisoč evri, a ni bilo tako. Thaqi je nato odšel iz Slovenije, a je čez čas otipljive sledi o njem avstrijskim kriminalistom izdal informator, nato je sledila premišljena in taktično dodelana akcija prijetja morilca. Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so z njim navezali stik prek facebooka in mu pod lažnim ženskim profilom namignili možnost zmenka v Celju. Thaqi je pripotoval iz Nemčije v Slovenijo in poklical na GSM-številko, ki mi jo je zapisalo »dekle« na facebooku. Poklical je službeno mobilno številko Nacionalnega preiskovalnega urada in čez uro se je s možmi, ki so ga poskušali ujeti od leta 2014, pogledal iz oči v oči.

