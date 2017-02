Namesto čez mejni prehod so šli kar čez Sotlo

DOBOVA – Policisti postaje mejne policije Dobova so v ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah izsledili in prijeli dva državljana Indije in državljana Pakistana, ki so preko reke Sotle nezakonito prestopili državno mejo.

Po zaključenem postopku bodo tujce predali hrvaškim varnostnim organom, so sporočili možje v modrem.