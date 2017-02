Nalit se je pripeljal na mejni prehod

OBREŽJE – V noči na soboto je na mejni prehod Obrežje na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila iz Bolgarije.

Policisti so opravili mejno kontrolo in vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,71 miligrama alkohola. Kršitelja so pridržali in mu odvzeli vozniško dovoljenje, o vožnji pod vplivom alkohola pa so obvestili pristojno sodišče.