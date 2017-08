Naleteli so na odklenjena vrata

PROSENJAKOVCI – Na področju kriminalitete so policisti v sredo v Prosenjakovcih obravnavali tatvino denarnice iz odklenjene stanovanjske hiše, v Murski Soboti in Ljutomeru tri goljufije, v Grabonošu pa tatvino goriva iz parkiranega tovornega vozila, so sporočili iz PU Murska Sobota.