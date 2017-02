GRABONOŠ – V sredo ob 22.38 je na cesti v naselju Grabonoš (občina Sveti Jurij ob Ščavnici) zagorelo osebno vozilo.

Posredovali so gasilci PGD Gornja Radgona, Sveti Jurij ob Ščavnici, Grabonoš in Stara Gora, ki so ob prihodu na kraj dogodka naleteli na goreče vozilo. Kljub hitremu posredovanju je vozilo ogenj popolnoma uničil.

Gasilci so odklopili akumulator, demontirali rezervoar za plin, počistili cestišče, požarno zavarovali kraj požara in pomagali avtovleki naložiti vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.