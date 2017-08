Nalet vozil na štajerki

CELJE – V sredo ob 21.16 sta na avtocesti Žalec–Celje pri izvozu Lopata v naletu trčili osebni vozili.

Posredovali so gasilci PGE Celje, ki so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, razsvetlili okolico, cestišče posuli z vpojnimi sredstvi ter nudili pomoč policiji.

Poškodovanih ni bilo.

Obveščene so bile pristojne službe, je poročala uprava za zaščito in reševanje.