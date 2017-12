Nalet štirih vozil, 12 ljudi poškodovanih

ČATEŽ OB SAVI – Na avtocesti pri izvozu za Čatež ob Savi v smeri proti Obrežju se je v petek okoli 19. ure zgodila prometna nesreča z udeležbo štirih vozil . Novomeški prometniki so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je bil vzrok prometne nesreče neprimerna razdalja med vozili, ki so vozila po levem prometnem pasu.



Reševalci so v bolnišnico odpeljali 12 udeležencev nesreče, vsi so bili lažje poškodovani. Povzročiteljema nesreče, 47-letnemu vozniku iz Ljubljane in 46-letnemu vozniku iz Romunije, so zaradi kršitev izdali plačilne naloge, so sporočili iz PU Novo mesto.