Nalagal les in končal pod njim

ZAVRŠJE – Ob 12.27 je v Završju v občini Trbovlje v gozdu prišlo do delovne nesreče. Pri nalaganju lesa na traktorsko prikolico se je zaradi prevelike teže prikolica nagnila in pri tem poškodovala delavca, ki je bil v neposredni bližini.



Posredovali so NMP Trbovlje, policija in gasilci Gasilskega zavoda Trbovlje in PGD Dobovec. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovanca in prikolico postavili nazaj na kolesa. Poškodovanec je bil prepeljan v SB Trbovlje, poroča uprava za zaščito in reševanje.