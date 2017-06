Nakresan za volan traktorja

KRŠKO – Novomeški policisti so v sredo popoldne zasegli kmetijski traktor. Med kontrolo prometa so v Krškem ustavili voznika, ki je vozil traktor pod vplivom alkohola (1,31 mg/l) in brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Voznik je ostal brez traktorja. Sodišče pa bo policija seznanila o kršitvah.