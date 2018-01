Nakresan 40-letnik se je zabil v 19-letnico

DOLENJE KRONOVO – O prometni nesreči v Dolenjem Kronovem so bili v nedeljo obveščeni šentjernejski policisti. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 40-letni voznik osebnega avtomobila, ki je v križišču izsilil prednost in trčil v avtomobil, ki ga je vozila 19-letna voznica.

V nesreči se je lažje poškodovala potnica v vozilu 19-letne voznice. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,44 miligrama alkohola, so sporočili iz PU Novo mesto.