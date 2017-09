Nakita ni več, storilca iščejo

LJUBLJANA – V sredo okrog 15.45 so PU Ljubljana obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo na Gradaški ulici v Ljubljani. Neznanec je dopoldne vlomil skozi pritlično okno in iz notranjosti odtujil več kosov nakita. Lastnika je oškodoval za nekaj tisoč evrov, so sporočili iz PU Ljubljana.