Najstnika  sta kradla

LUCIJA – V torek sredi belega dne, le nekaj minut je manjkalo do druge popoldanske ure, je v eno od trgovin stopil najstnik, si na hitro ogledal ponudbo, nato pa pred očmi zaposlene pograbil tri jakne, skupaj vredne 525 evrov, ter jo ucvrl. Ne da bi oblačila plačal, seveda. Pred trgovino je del plena 16-letnik izročil vrstniku in skupaj sta zbežala proti portoroški marini. Tam pa se je njun beg končal, saj sta padla v roke policistov. Ti so ugotovili, da omenjeni tatinski podvig ni bil njun edini tistega dne. Že prej sta obiskala trgovino v Kopru, kjer sta hotela ukrasti dve jakni, a so ju ustavili prodajalka in kupci, ki so bili takrat v prostoru. Zatem sta srečo poskusila še v Portorožu, kjer sta prav tako vstopila v eno od trgovin, a je bila tamkajšnja prodajalka že obveščena, da se naokoli potikata tatiča, zato ju je odslovila. Oba 16-letna Izolana bodo policisti ovadili.



Uspešno so policisti, tokrat mariborski, preiskali tudi poskus velike tatvine in osumljenca prijeli. Kot je sporočil tiskovni predstavnik mariborske policijske uprave Miran Šadl, jim je to uspelo prav s pomočjo občanov. Konec septembra so namreč tudi prek medijev iskali moškega, ki je na Glavnem trgu v Mariboru z granitno kocko razbil izložbeno okno ene od trgovin, a mu ni uspelo ničesar ukrasti. Kljub temu je povzročil za približno 500 evrov škode. Na prošnjo policistov, ki so iskali takrat še neznanega nepridiprava, se je odzvalo kar več ljudi, ki so moškega na fotografiji prepoznali in jim pomagali s koristnimi informacijami, za kar se možje postave vsem zahvaljujejo.