Najstnik zapeljal s ceste

DOBRUŠKA VAS – V ponedeljek se je zgodila prometna nesreča na avtocesti pri izvozu za Dobruško vas. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 19-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Šentjerneja zaradi nepravilne strani in smeri vožnje izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste.

Hudo poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico.