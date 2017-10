Najstnik z drogo na predelanem skuterju, plačala bo mama

KOPER – V torek ob 18. uri so policisti v Kopru obravnavali 16-letnega mopedista iz okolice Kopra.

Ugotovili so, da je vozil tehnično neustrezen skuter. Odredili so izredni tehnični pregled, kjer so ugotovili, da je predelan.

Poleg tega je med postopkom mladoletnik izročil plastično posodo, v kateri je bilo 84 kapsul z neznano snovjo. Od kod izhajajo, ni znal pojasniti.

Ker je obstajal sum, da vsebujejo prepovedane droge, so mu jih zasegli in poslali v analizo. Če bo ta njihov sum potrdila, bodo ustrezno ukrepali.

Njegovi mami pa so izdali plačilni nalog zaradi opustitve dolžnosti nad mladoletnikom, poroča PU Koper.