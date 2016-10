Najstnik trčil v pešca

ŠTORE, LJUBLJANA – V četrtek zvečer je v središču mesta 19-letnik, ki je vozil od Šentjurja proti Celju, trčil v deset let starejšega pešca, ki je nenadoma stopil na cesto. Pešec se je v nesreči hudo ranil. Hude rane je dobila tudi peška v Ljubljani. Zunaj prehoda za pešce je prečkala Drenikovo ulico, tisti trenutek pa je mimo pravilno pripeljala 50-letnica v daewooju in trčila vanjo. Peška je obležala na cesti, z reševalnim vozilom so jo odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.



Prva nesreča se je zgodila okrog 20. ure, ko je že padla tema, takrat pa so pešci še posebno ogroženi, saj jih vozniki težje opazijo, sploh če nosijo temna oblačila brez odsevnih teles in hodijo po neosvetljenih cestah. Ker jesen poleg krajših dni s seboj prinese še meglo, ki vidljivost še bolj zmanjša, so na policiji pod vodstvom Javne agencije RS za varnost prometa in v sodelovanju z drugimi organizacijami in organi pripravili načrt aktivnosti, s katerimi želijo pešce podučiti, kako poskrbeti za svojo varnost. Cilj akcije je zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženi pešci. »V zadnjih letih je problematično predvsem veliko število prometnih nesreč z udeležbo pešcev znotraj naselij in pred prehodi,« opozarjajo na agenciji za varnost prometa, kjer so lani našteli 16 pešcev, ki so se v prometnih nesrečah smrtno poškodovali, letos pa jih je bilo že 17.



Varnost najšibkejših udeležencev v prometu je stvar tako voznikov motornih vozil kot pešcev samih, opozarjajo na policiji. Ob tem voznikom polagajo na srce, naj ne pozabijo, da so na cestah tudi pešci, ki jim je treba odstopiti prednost, in na območjih, kjer se pešci običajno zadržujejo (naselja, okolica šol, vrtcev in podobno), voziti še posebno previdno ter dosledno upoštevati omejitve hitrosti oziroma hitrost prilagoditi razmeram. Pešci pa morajo poskrbeti, da bodo čim bolje vidni (odsevni trakovi in kresničke so vedno dobra ideja) in bodo cesto prečkali na označenih prehodih. »Če obstajajo, hodite po pločnikih, sicer pa ob levem robu vozišča, upoštevajte prometne predpise in poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu,« so še preostali napotki policistov, kako lahko najbolje poskrbijo za svojo varnost.