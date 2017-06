Najstnik ostal brez prehitrega motorja

PORTOROŽ – V četrtek dopoldne so policisti v Portorožu ustavili 17-letnega voznika motornega kolesa in ugotovili, da je vozilo predelano.

Kot so sporočili iz PU Koper, je motor registriran za hitrost do 45 km/h, na izrednem tehničnem pregledu pa je bilo ugotovljeno, da je vozilo predelano in razvije hitrost 80 km/h. Motorno kolo so mu zasegli, sledi še obdolžilni predlog.