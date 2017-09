NOVO MESTO – Dolenjski policisti so v petek popoldne imeli v postopku dve dekleti, stari 13 in 17 let, ki sta po žlebu splezali na streho osnovne šole Grm, se tam slikali, vmes pa še malo popisali fasado. Povzročili sta manjšo škodo.

Policisti so dekleti na nevarno početje opozorili in o tem obvestili starše, so zapisali v svojem poročilu.