Najprej zadela lisico, potem trčila v ograjo

DIVAČA – V torek ob 23.19 je na avtocesti Divača–Gaberk v občini Divača voznica povozila lisico, potem je izgubila nadzor nad osebnim vozilom in trčila še v odbojno ograjo.

V nesreči se je voznica lažje poškodovala, poroča PU Koper.

Posredovali so gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče. Nudili so pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Sežane in cestni službi, zavarovali in razsvetlili kraj dogodka ter odklopili akumulator, je poročala uprava za zaščito in reševanje.