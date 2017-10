Najprej vlomil, potem še zažgal

LJUBLJANA – V sredo okrog 14.30 so PU Ljubljana obvestili o požaru objekta na Litijski cesti v Ljubljani. Gasilci so požar pogasili, policisti pa so opravili ogled.

Prve ugotovitve kažejo, da je zagorelo v zapuščenem objektu, kamor je za zdaj še neznanec vstopil nasilno in po vsej verjetnosti podtaknil požar na več mestih. V požaru je nastalo za nekaj tisoč evrov. Policisti preiskavo nadaljujejo, so sporočili iz PU Ljubljana.