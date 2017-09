Najprej sta trčili, potem pa se je vnel spopad

BOVEC – V četrtek okoli 18.30 sta se v Bovcu zaleteli kolesarki (53-letnica, državljanka Nemčije, in mladoletnica). Po trčenju sta obe udeleženki prometne nesreče padli po vozišču, pri čemer je 53-letnica utrpela manjše vidne odrgnine na nogah, zdravniško pomoč pa je odklonila. Zaradi suma morebitnih telesnih poškodb so policisti obvestili tudi zdravnika ZD Tolmin, ki pa je ocenil, da zdravniška pomoč ni bila potrebna.

Policisti PP Bovec bodo zoper mladoletno povzročiteljico prometne nesreče podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa (42. člen). Policistom so na kraju nesreče pomagali tudi gasilci PGD Bovec.

V času ogleda kraja prometne nesreče je prišlo tudi do spora med udeleženkama prometne nesreče, zato so policisti 53-letni udeleženki spora izrekli globo zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru (6. člen), so zapisali v poročilu PU Nova Gorica.