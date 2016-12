Najprej so se sprli, nato pa stepli

AJDOVŠČINA – V ponedeljek so policisti v enem od naselij v okolici Ajdovščine obravnavali kršitev javnega reda in miru, saj so se trije moški najprej sprli, nato pa še fizično obračunali. V zvezi z obravnavanim primerom so policisti obvestili tudi pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Policisti so udeležencem spora zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru izdali plačilne naloge.