Najprej so jo ogoljufali, nato je izgubila še sina

LJUBLJANA – »Zelo vesela sem, da se je končalo. Trajalo je 15 let, vmes mi je umrl še sin, kar me je zelo prizadelo,« je po odhodu z ljubljanskega okrožnega sodišča povedala 82-letna Ana Marija Zupan. Gospa, ki precej dobro skriva leta, je namreč ena tistih strank finančne družbe Orion, ki so bile ogoljufane, ko so tam najele kredit. Bili so spretno zavedeni, saj so mislili, da so svoje nepremičnine zgolj zastavili za zavarovanje posojil, nikakor pa ne, da bi jih prodali, kot se je na žalost izkazalo v veliko primerih.



Ko so podpisovali tako imenovane pogodbe sell and lease back, se niso zavedali, v kakšno past so stopili. Gre za pogodbe, ko posojilojemalec proda nepremičnino posojilodajalcu in jo takoj kupi nazaj s pridržkom lastninske pravice. Dokler ne odplača vseh obrokov posojila, ostane lastnik nepremičnine posojilodajalec, v konkretnem primeru Orion. Mnogi so na koncu ostali brez hiš in stanovanj, saj zaradi visokih oziroma oderuških obresti niso mogli odplačevati dolgov.



Zupančeva je leta 2002 želela vzeti 20 milijonov tolarjev posojila, pri čemer bi za jamstvo zastavila del vrednosti hiše. Z denarjem je hotela priskočiti na pomoč sinu Matjažu, kuharju po poklicu, in sicer pri nakupu picerije v Velenju. Pri Orionu je najela 1,7 milijona tolarjev posojila za asfalt pred hišo in nove strešnike. Dejansko je dobila le 1,36 milijona, saj je razlika nastala zaradi stroškov za najem posojila. Nato so ji po 20-milijonskem posojilu v podpis ponudili pogodbo, s katero jim je hišo prodala in jo kupila nazaj s pridržkom lastninske pravice. Bila je prepričana, da podpisuje le posojilno pogodbo, s katero za garancijo daje v zastavo del vrednosti hiše. Seveda so sledili mesečni obroki, ki pa so bili gromozanski. Leta 2003 je izvedela, da jo hoče Orion izseliti iz hiše.



Vrhovni sodniki so ji končno dali prav



Seveda se je obrnila na sodišče, kjer je zahtevala ničnost pogodb. To ji je uspelo šele leta 2008, ko je ljubljanska okrožna sodnica odločila, da ji mora Orion vrniti hišo. No, zgodba za gospo še ni bila končana. Na sodišču je zahtevala tudi ničnost pogodbe za današnjih 60.000 evrov vredno posojilo za picerijo. Tako okrožno kot višje ji nikakor nista hoteli prisluhniti in dati prav, da je pravilno in še pravočasno odstopila od posojilne pogodbe in da tako Orion, ki je v stečaju, v stečajnem postopku od nje ni mogel zahtevati plačila neizplačanih terjatev. Da sta sodišči zmotno uporabili materialno pravo, so na koncu ugotovili vrhovni sodniki, ki so obe sodbi tudi razveljavili.



Na ljubljanskem okrožnem sodišču je pred dnevi potekala pravda, v kateri je Zupančeva od Oriona zahtevala ničnost pogodb. Sprti strani sta na poravnalnem naroku na koncu le dosegli dogovor oziroma poravnavo, tako da je stečajna upraviteljica Oriona Katarina Benedik privolila v to, da se Zupančevi odpusti oziroma izbriše to 60.000 evrov vredno terjatev. Hkrati je tožnica odstopila od terjatev 1200 evrov do Oriona.



Ta poravnava je hkrati še en pomemben mejnik v stečaju podjetja. Končno se bo lahko po skoraj 15 letih končal stečajni postopek, saj je bila to ena izmed večjih odprtih terjatev. Zupančeva, ki je zadovoljno odkorakala s sodišča, je še povedala, da sodiščem pri nas ne verjame in da se dogaja veliko krivic. Poudarila je, da je pri nas veliko dobrih sodnikov, še več pa slabih.