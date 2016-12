Najprej so ga ukradli, potem pa zažgali

LOKOVICA PRI ŠOŠTANJU – Policija je našla ukradenega forda fiesto, ki so ga neznani storilci ukradli 5. decembra po izvršenem vlomu v Lokovici pri Šoštanju.

Vozilo so zapustili in zažgali na Graški Gori. Za storilci še poizvedujejo, so zapisali v poročilu PU Celje.