Najprej se je zaletel z neregistriranim, potem še pobegnil

KNEŽAK – V torek ob 15.54 je policiste 52-letni udeleženec prometne nesreče obvestil, da je v Zagorju vanj trčil voznik terenskega vozila in odpeljal proti Knežaku.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil voznik, ki je s kraja pobegnil. Povzročitelja (58) so izsledili v Šembijah.

Izdali so mu plačilni nalog zaradi neregistriranega vozila in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Podali bodo tudi obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Koper.