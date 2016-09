VERŽEJ – V nedeljo ob 2.47 je na relaciji Veržej–Križevci v občini Veržej osebno vozilo zdrsnilo s cestišča in pristalo na strehi.

Ponesrečenih ni bilo.

Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči iz Ljutomera, policija in gasilci PGD Ljutomer, ki so odklopili akumulator ter pregledali kraj nesreče, je poročala uprava za zaščito in reševanje.