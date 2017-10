Najprej priznala, da ga je varala, potem iz modrca potegnila pištolo?

NOVO MESTO –Včeraj je bilo pričakovati, da bo članski senat novomeškega okrožnega sodišča za poskus uboja zdaj že bivše partnerice Saše Šarkezi izrekel sodbo 26-letnemu Amadeju Kovačiču iz največjega dolenjskega romskega naselja, a zgodil se je nepričakovan preobrat in spet se je zapletlo. Amadej je namreč na prejšnjem predobravnavnem naroku krivdo priznal, a je dejal, da se mu zdi kazen sedem let, kolikor je predlagal tožilec Bojan Avbar, previsoka. Zato je poskušal pojasniti okoliščine odnosa s Sašo, ki naj bi osvetlile tudi dogajanje 20. marca letos, ko je proti njej izstrelil šest nabojev, eden je končal v Sašinem hrbtu in le hitremu posredovanju zdravstvenega osebja gre zahvala, da je še živa, čaka pa jo še ena zahtevna operacija.

»V avtu mi je rekla, da me je varala. Zame je bil to hud šok. Pri sebi je imela pištolo, potegnila jo je iz modrca in mi jo vrgla na noge. Sploh ne vem, kaj se je potem dogajalo in kako se je to zgodilo. Tega dejanja nisem naredil,« je včeraj precej nerazločno povedal Amadej in dodal, da mu je Saša pomenila vse, vse je dal za njo, zaradi nje da je pustil svoje tri otroke. Članom senata ob takšni izjavi, torej zanikanju krivde, ni preostalo drugega, kot da se posvetujejo, kaj narediti. Priznanje krivde je namreč nepreklicno, na to so opozorjeni vsi obtoženi, preden se o krivdi izjasnijo, a Amadej je v svoj bran dejal, da pač ni vedel, kako to gre, da je prvič v takšnem položaju.

