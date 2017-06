Najprej pil, potem sedel na moped

PORTOROŽ – V Portorožu so policisti v četrtek ustavili 44-letnega voznika mopeda, ki ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja.

Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,22 mg/l.

Vozilo so mu zasegli in podali obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Koper.