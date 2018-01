Najprej kazen zaradi kričanja, potem še zaradi vožnje

KOPER – V soboto ob 23.25 je Koprčan prijavil, da ga moti sosed, ki kriči v stanovanju. Policisti so mu zaradi kršenja javnega reda in miru izdali plačilni nalog. Kasneje so ga ustavili še v vozilu, preizkus z alkotestom je pokazal 0,52 mg/l, odvzeto mu je bilo vozniško dovoljenje, sledi pa še plačilni nalog po 105/5/3 ZPrCP, so sporočili iz PU Koper.