Najprej jo je prodajal, po poroki služila skupaj

V Superbusu so očitno narobe sklepali, da so edini v Sloveniji, ki ponujajo seks legalno. Foto: Marko Feist

NOVO MESTO/LJUBLJANA – »Mislim, da smo edini v Sloveniji, ki ponujamo seks legalno,« je konec aprila 2016 za televizijsko oddajo Tarča izjavil novomeški podjetnik Valter Šmid. Veljalo je, da lahko uslužbenke tudi zavrnejo stranko, a le če je ta umazana, premlada ali pod vplivom alkohola. Je lahko razlog za zavrnitev tudi videz? »Ne, to pač ne bi bilo poslovno,« je bil odločen Šmid. Že dan ali dva pozneje pa so začeli okoli te zgodbe vohljati policisti in zdaj je moral 35-letni Valter skupaj z nekdanjo in zdajšnjo ženo, 38-letno Ano in 42-letno Danijelo, sesti na zatožno klop.



Prostitucija je pri nas poklic

V novomeškem in ljubljanskem Centru erotične masaže Superbus naj bi se torej po Valterjevem prepričanju dogajala legalna prostitucija. Ta je bila pri nas leta 1997 resda vpisana v register poklicev, od leta 2003 je tudi dekriminalizirana. Težave pa nastanejo, če izvajalec takih storitev prekorači mejo in dekleta prisiljuje v spolne odnose s strankami, sam pa pri tem mastno služi. Takrat se hitro zganejo specializirani tožilci in v takih početjih opazijo znake kaznivih dejanj trgovine z ljudmi ali pa vsaj zlorabo prostitucije.

