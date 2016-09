Najprej je zažgal kuhinjo, na gasilce pa ni čakal

KAMNICA – V nedeljo popoldne je v naselju Kamnica v občini Maribor zagorelo v kuhinji stanovanja zaradi pozabljene hrane na kuhalni plošči. Začetni požar je še pred prihodom gasilcev pogasil stanovalec.

Gasilci Poklicne brigade Maribor in gasilci PGD Maribor mesto so pregledali prostore in stanovanje prezračili, je poročala uprava za zaščito in reševanje.