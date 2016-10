Najprej ga je s steklenico po glavi, potem je potegnil še nož

POSTOJNA – V nedeljo ob 1.36 so policisti posredovali v enem od lokalov v Postojni, ker so jih obvestili, da gost grozi z nožem.

Na kraju so ugotovili, da se je med Postojnčanom in drugimi gosti vnel spor. Postojnčan naj bi enega od gostov udaril s steklenico po glavi, nato pa izvlekel še manjši nož. Pred tem so ga opozarjali že varnostniki.

Policisti so ga pozvali, naj opusti kršitev in počasi izvleče roke iz žepov, vendar kričati in zmerjati ni prenehal, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva. Ker se še vedno ni umiril, so mu odredili pridržanje.

Izdali mu bodo plačilni nalog, policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o poteku dogodka, so sporočili iz PU Koper.