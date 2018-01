Najmlajši mrtvo pijan ima 12 let

LJUBLJANA – Zelo huda nesreča, ki je bila posledica nepravilnega ravnanja in uporabe pirotehničnega izdelka, se je zgodila tik zatem, ko je večina Slovencev veselo nazdravljala novemu letu. Policisti so bili 1. januarja nekaj minut po polnoči obveščeni o hudo ranjenem človeku v Ojstriški vasi v občini Tabor. »Dvajsetletni moški je na travniku prižgal doma narejen pirotehnični izdelek. Ta pa je ob prižigu eksplodiral in močno poškodoval 28-letnega domačina, ki je stal v neposredni bližini in mu je silovita eksplozija izjemno hudo poškodovala obraz,« so sporočili iz PU Celje, kjer bodo 20-letnika ovadili zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Kot smo izvedeli, je nekaj domačinov v Taboru silvestrovalo v gasilskem domu. Malo pred polnočjo so se odpravili na bližnje igrišče kakšnih sto metrov od doma, kjer so nameravali v zrak spustiti nekaj pirotehničnih izdelkov. Med temi pa naj bi bila tudi domnevno doma izdelana ali predelana raketa, ki je Taborčanu hudo poškodovala oko in nos. Osemindvajsetletni Miha L. sicer ni v smrtni nevarnosti, je pa dobil tako hude poškodbe, da so ga morali iz celjske bolnišnice prepeljati v ljubljanski klinični center.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«