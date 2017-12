Najbolj brano: Enajstletnik posilil šestletnico

Da slovenske zabave niso vedno nedolžne, so na zabavi z Modrijani v Rogatcu dokazali razgreteži, ki so v pretepu uporabili tudi nož. Štiri osebe so bile poškodovane in so jih odpeljali v bolnišnico.

