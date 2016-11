Nafta je tekla v bližnji potok

DEKANI – V četrtek ob 10.18 je tovornjak na dvorišču gospodarske družbe v Dekanih poškodoval rezervoar goriva, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci JZ GB Koper so prečrpali gorivo iz poškodovanega rezervoarja, razlito nafto posuli z vpojnim sredstvom, bližnji potok, v katerega je stekla manjša količina, pa so zajezili in nafto popivnali s pivniki.