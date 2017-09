Nadzor prometa razkril, kako Slovenci vozijo otroke

MARIBOR – Policisti so prejšnji teden nadzirali uporabo varnostnih pasov na sprednjih in zadnjih sedežih ter zadrževalnih sistemov v vseh vrstah motornih vozil.

Na območju mariborske policijske uprave so zabeležili 94 kršitev neuporabe varnostnih pasov in tri kršitve prevoza otrok brez ustreznih zadrževalnih sistemov. Kršiteljem je bilo izrečenih 86 glob in osem opozoril, poroča PU Maribor.

Policisti so to akcijo izvajali tudi drugod po Sloveniji, usklajevala pa jo je Javna agencija RS za varnost prometa. Po vsej Sloveniji so odkrili 1947 kršitev zaradi neuporabe varnostnih pasov in zadrževalnih sistemov za otroke.