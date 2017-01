Nadzor na Dolenjskem: izdali 37 glob in izločili osem vozil

NOVO MESTO – Policisti novomeške policijske uprave so v sredo med 13. in 17. uro na avtocestnem postajališču Dul, smer Obrežje, izvajali poostreni nadzor tovornega prometa.

Preverili so 67 tovornih vozil in kar pri tretjini ugotovili kršitve. Največ jih je bilo ugotovljenih ob tehtanju tovornih vozil, preobremenjenih je bilo osem tovornih vozil. V štirih primerih tovor ni bil primerno zavarovan, en voznik ni imel vstavljene svoje kartice, štirje vozniki med vožnjo niso uporabljali varnostnih pasov.

Ustavili so tudi voznika tovornega vozila, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja in je vozil pod vplivom alkohola. Tovorno vozilo so mu zasegli.

Zaradi hujših kršitev je bilo osem tovornih vozil izločenih iz prometa. Kršiteljem so policisti izrekli 37 glob.

Ukrepali so tudi zoper voznika osebnega avtomobila, ki je vozil neregistriran avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu.