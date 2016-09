Nadlegovali in pretepali goste Lendavske trgatve

LENDAVA – Ena največjih etnološko obarvanih prireditev na skrajnem severovzhodu države, Lendavska trgatev, ki je pritegnila več kot 10.000 ljudi iz Slovenije in tujine, se je, kot smo v Novicah že pisali, končala uspešno. Vsaj s stališča obiskanosti in programa. A kot kaže, obstaja tudi druga plat zgodbe. Nekateri, želeli so ostati anonimni, so se namreč obrnili na medije in v daljšem dopisu ostro obsodili dogajanje v zakulisju, predvsem »nezainteresiranost policistov, da bi jih rešili pred skupino podivjanih, vinjenih Romov«. Anonimni vir trdi, da zadeva ni prišla v javnost, ker da se »stvari pometajo pod preprogo«, čeprav so se po Lendavi dogajali razni incidenti. »Ali je bilo za varnost v mestu sploh poskrbljeno, se sprašujejo mnoge žrtve. Cigani oziroma Romi, kot jim pravite, so naredili več prekrškov. Namerno. Zbrali so se v skupino ter po Lendavi izsiljevali dekleta in manj številne skupine ljudi, razbijali stvari na ulicah ter po terasah različnih lokalov,« je moč prebrati v anonimki.



Isti vir še trdi, da so obiskovalce Lendavske trgatve omenjeni tudi pretepali. In to brez razloga. »Ženske so vlekli za lase ter jih udarjali po licih. Prav tako so bili žrtve moški, slišale so se tudi smrtne grožnje Ciganov. Seveda je bilo lani podobno in vedno znova so ušli brez hujših posledic. Sprašujemo se, ali v Lendavi, v bližini prizorišča, res ni bilo nobene policijske patrulje, čeprav gre za tako velik dogodek. Izvedeli smo, da so patrulje bile blizu, saj so opravljale teste alkoholiziranosti pri voznikih v Lendavi in bližnji okolici. Zakaj je torej prva patrulja potrebovala 20 minut, da je prišla na kraj dogodka, čeprav je klicalo več ljudi, ki so se počutili ogrožene? Od PP Lendava do Mlinske ulice, od koder so klici prihajali, je dve minuti vožnje.«

