Nadlegovala goste, posredovala policija

NOVA GORICA – V ponedeljek nekaj minut po 18. uri so policiste obvestili o kršitvi javnega reda in miru v Novi Gorici v enem od gostinskih lokalov, kjer sta se moška znesla nad tamkajšnjim inventarjem in nadlegovala druge goste. Še pred prihodom novogoriških policistov na kraj sta oba znana kršitelja lokal že zapustila. Zoper 45-letnega moškega so ustrezno ukrepali, poročajo novogoriški policisti.

Približno uro in pol kasneje se je 32-letna ženska nedostojno vedla v lokalu in se niti ob prihodu policistov ni umirila, zato so ji zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog.