Nadihal se je dima

KAMNIK – V četrtek zvečer je zagorelo v stanovanjski hiši v okolici Kamnika. Posredovali so policisti, ki so kraj zavarovali, in gasilci, ki so požar pogasili. Do požara je prišlo zaradi pregretja dimnika in vnetja lesa in strešne izolacije, pri čemer je zgorel del strehe stanovanjske hiše.

En stanovalec je bil odpeljan v KC Ljubljana zaradi vdihovanja dima. V požaru je po nestrokovni oceni nastalo za nekaj tisoč evrov škode, so sporočili iz PU Ljubljana.