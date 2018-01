Nadelana voznika ostala brez vozil

ŽABJEK – Med kontrolo prometa v Žabjeku pri Podbočju so krški policisti v petek dopoldne ustavili 54-letnega voznika osebnega avtomobila. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,69 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.



Policisti PP Novo mesto pa so v petek popoldne v Brezju zasegli avtomobil 22-letnemu vozniku, ki je vozil pod vplivom alkohola in nima veljavnega vozniškega dovoljenja.