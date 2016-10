Nadelan se je znašal nad mimoidočim in razbil steklo na avtomobilu

KRŠIL JAVNI RED IN MIR

KANAL – V soboto v večernih urah so policiste obvestili o kršitvi javnega reda in miru na javnem kraju na območju naselja Kanal. 43-letni moški, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti se je najprej znesel nad mimoidočim, nato pa še nad parkiranim osebnim avtomobilom in razbil steklo.

Zaradi neupoštevanja zakonitih ukazov policistov je bilo zoper kršitelja odrejeno pridržanje v policijskih prostorih. Zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru mu je bil izdan plačilni nalog, prav tako pa bodo novogoriški policisti spisali kazensko ovadbo zaradi poškodovanja osebnega avtomobila.