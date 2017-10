Nadelan jih je nagovarjal k pretepu

ŠKOFJA LOKA – V Škofji Loki so policisti včeraj zvečer obravnavali moškega, ki je na javnem kraju kršil javni red. Obravnavali so ga zaradi nedostojnega vedenja pod vplivom alkohola in zaradi spodbujanja k pretepu, ker se ni pomiril, pa so ga tudi pridržali do streznitve. Zaradi prekrškov je obravnavan v prekrškovnem postopku, so sporočili iz PU Kranj.